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В рамках национального проекта «Культура» будет выделено более 17 млрд рублей на строительство и реконструкцию сельских клубов и домов культуры и еще более 6 млрд на поддержку центров культурного развития в малых городах. Деньги немалые. Очень важно, что решено уделить такое внимание этому направлению. Однако сейчас надо решить, что же будут представлять собой эти заведения — по сути, а не по форме.

Пока у нас нет проектной концептуальной проработки. Документы, которые я видел, регулируют квадратные метры, количество рублей, кирпичей и т. д. Выполнить это достаточно просто: построить соответствующие здания, оснастить их требуемым оборудованием, отчитаться о выполнении поручения президента. Но будет ли толк от такого формального воплощения идеи?

Обратите внимание: все национальные проекты имеют очень понятные KPI, то есть показатели выполнения поставленных задач. Они могут выражаться в количестве рожденных детей, привлеченных или заработанных денег, километров построенных дорог и т.д. Но в случае культуры никакие количественные показатели не гарантируют действительного достижения тех целей, которые должны быть в разговоре о национальном проекте. Нам надо каким-то образом увязать эти показатели с вопросами ценностей и идеологического наполнения. Ведь культура существует не ради квадратных метров, а ради формирования смыслов.

Как это оценить? Очевидно, только с помощью профессиональной экспертизы, которая сформировала бы нечто вроде индексов качества отдельных проектов и культурной среды в целом.

И здесь мы упираемся еще в одну проблему. У нас фактически отсутствует экспертная система в сфере культуры на государственном уровне. Научные институты, которые занимаются культурологическими исследованиями, имеют практически нулевой уровень репрезентативности. В определенном смысле они нелегитимны, поскольку влияние на культурную среду имеют минимальное, а следовательно, опираться на их оценку нельзя. В этих условиях возникает такая система, при которой репутация строится либо медийными структурами (условно говоря, это узнаваемые лица, раскрученные СМИ), либо внутрицеховыми интересами, либо рыночной, коммерческой ситуацией.

Возьмем для примера архитекторов. Каким образом формируется их репутация? Отнюдь не благодаря оценкам каких-то НИИ, академий или экспертов. Всё решает строительная индустрия. Кто там востребован, тот и считается состоявшимся мастером. И если для архитектуры эта ситуация относительно приемлемая, логичная, то с точки зрения развития театров, музеев, формирования смыслов и национальной культурной политики это может стать огромной проблемой.

В нашем относительно молодом государстве до сих пор нет ценностных ориентиров. Они вроде бы проговариваются в «Основах государственной культурной политики», но когда речь заходит о конкретных спектаклях или фильмах, то всё упирается в декларируемую свободу самовыражения, свободу творчества, в право художника никому ничего не обещать и не быть должным. Снова и снова возникает интеллигентская «вилка»: «Дайте нам больше денег и отойдите». Как эту проблему решить?

И опять мы приходим к важности экспертизы. Надо создать прозрачную систему определения авторитетных экспертов. Надо усовершенствовать документацию, которая должна учитывать не только формальные аспекты реализации культурных проектов, но и сущностные. То, что в документах появилось новое словосочетание «культурная среда», — позитивное явление. Теперь надо идти дальше и не бояться обсуждать индексы для анализа качества этой культурной среды.

Это сложная работа. Я не знаю быстрых методов и формул, которые можно было бы положить в основу этих индексов, но то, что это нужно делать, не вызывает сомнения. Говорить о реализации национального проекта по культуре можно будет только тогда, когда удастся свести воедино и количественные показатели проделанной работы, и качественные. Президент в своем послании сказал о поддержке местных инициатив. Для всех нас это шанс, импульс, возможность начать движение в заданном направлении. Теперь надо наполнить эту работу смыслом и ценностями.

Автор — художественный руководитель МХАТ имени М. Горького, режиссер, продюсер, председатель Русского художественного союза

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