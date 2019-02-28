Клубный чемпионат мира по пляжному футболу открылся в Москве
В Москве начался клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Впервые в истории турнир проходит не в Бразилии. От нашей страны две команды — столичные «Локомотив» и «Спартак».
Красно-белые начали ударно — выиграли у бразильского «Фламенго» 2:1, а вот действующие чемпионы выступили на старте не очень удачно.
«Железнодорожники» уверенно вели в матче с испанским «Леванте» со счетом 4:1, но после перерыва «Локомотив» только пропускал мячи, досадный итог — 4:6.
Следующие матчи пройдут 28 февраля.
В Москве начался клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Впервые в истории турнир проходит не в Бразилии. От нашей страны две команды — столичные «Локомотив» и «Спартак».
Красно-белые начали ударно — выиграли у бразильского «Фламенго» 2:1, а вот действующие чемпионы выступили на старте не очень удачно.
«Железнодорожники» уверенно вели в матче с испанским «Леванте» со счетом 4:1, но после перерыва «Локомотив» только пропускал мячи, досадный итог — 4:6.
Следующие матчи пройдут 28 февраля.