Клубный чемпионат мира по пляжному футболу открылся в Москве

В Москве начался клубный чемпионат мира по пляжному футболу. Впервые в истории турнир проходит не в Бразилии. От нашей страны две команды — столичные «Локомотив» и «Спартак».

Красно-белые начали ударно — выиграли у бразильского «Фламенго» 2:1, а вот действующие чемпионы выступили на старте не очень удачно.

«Железнодорожники» уверенно вели в матче с испанским «Леванте» со счетом 4:1, но после перерыва «Локомотив» только пропускал мячи, досадный итог — 4:6.

Следующие матчи пройдут 28 февраля.