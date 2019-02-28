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Река Русская затопила город в Калифорнии и угрожает другим поселениям

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Фото: РЕН ТВ
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Река под названием Русская (Russian River) разлилась в американском штате Калифорния, затопила город Герневилл и теперь угрожает другим населенным пунктам. Об этом сообщила газета SFGate.

Как пишет издание, уровень воды поднялся из-за дождей. Вода пришла в ночь на 27 февраля и застала врасплох даже опытных наблюдателей. Несколько машин было затоплено, как и дороги, а город оказался практически отрезанным от мира.

Офис шерифа принял решение эвакуировать 24 города и населенных пункта вдоль русла реки, так как вода может заблокировать все окрестные дороги. Власти отметили, что данное наводнение может стать сильнейшим за последние 24 года.

Своего пика уровень воды должен достичь 27 февраля вечером по местному времени, а затем пойдет на спад. Сообщается также, что в связи с наводнением оползень разрушил дом и унес его. В центре города Себастополь (округ Западная Сонома) открыты два пункта приема для эвакуированных.

25 января в Бразилии произошел прорыв принадлежащей горнодобывающей корпорации Vale дамбы. Потоки грязи затопили административные здания, предприятия и жилые дома. Число жертв составило 169 человек.

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