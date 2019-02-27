Число погибших при пожаре на вокзале Египта выросло до 28 человек

В результате столкновения поезда с платформой на вокзале Рамсис в центре Каира погибли 28 человек.

ЧП произошло утром в среду, 27 февраля. Поезд на большой скорости врезался в платформу, при столкновении взорвался топливный бак.



Пламя быстро распространилось по платформе и вагонам.

Министр транспорта Египта Хишам Арафат Махди Ахмед после произошедшего подал в отставку.