Узнаем по талии: Наталья Водянова на подиуме и в жизни

Фото: Getty Images/The Business of Fashion/John Phillips
Супермодель, актриса и филантроп Наталья Водянова родилась 28 февраля 1982 года в Горьком (ныне Нижний Новгород). В день рождения одной из самых знаменитых женщин России «Известия» представляют специальную фотогалерею
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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
Водянова начала модельную карьеру в 15 лет, а в 17 уже блистала на подиумах Парижа
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Фото: Global Look Press/ZUMA/American Zoetrope
Модель пробовала свои силы и в качестве киноактрисы, снявшись в трех фильмах, первым из которых был «Агент "Стрекоза"» (2001) романа Копполы
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Фото: All Media
В мелодраме «Влюблённые» (2012) Водянова разделила успех с Джонатаном Рис-Майерсом
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Фото: РИА Новости/Елизавета Азарова
В 2004 году Водянова основала фонд «Обнажённые сердца», помогающий детям с различными заболеваниями, а также занимающийся строительством игровых площадок (более 10 в 68 городах России)
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
В 2012 году Водянова приняла участие в эстафете огня Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Images/Ian West
Фонд «Обнажённые сердца» регулярно проводит благотворительные аукционы в пользу больных детей
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Фото: РИА Новости/Евгения Новоженина
В Москве Наталья регулярно организует благотворительные забеги «Бегущие сердца», в которых сама принимает участие
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Фото: TASS/FA Bobo/PIXSELL/PA Image/Adam Davy
Летом 2018 года Наталья вместе с немецким футболистом Филиппом Ламом представили в Лужниках публике Кубок ФИФА
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Фото: Getty Images/WireImage/Michel Dufour
У модели пятеро детей от двух браков (четыре сына и дочь). С 2011 года Наталья замужем за французским бизнесменом Антуаном Арно
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