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Москвичей предупредили о рекордном снижении атмосферного давления

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Фото: Depositphotos
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В Москве 27 февраля атмосферное давление приблизится к рекордно низким показателям — около 725 мм рт. ст. Об этом сообщает портал «Метеоновости».

По данным метеорологов, циклонический вихрь, центр которого находится над севером Скандинавии, направится на юго-восток, в результате чего 28 февраля Центральный район России окажется вблизи центра циклона. Ожидается понижение атмосферного давления на 20 единиц.

В середине дня 28 февраля оно составит порядка 725 мм рт. ст., однако до показателей абсолютного минимума не дойдет. До 720 мм рт. ст. атмосферное давление понижалось в 1990 году. По словам специалистов, климатическая норма давления для февраля составляет 749 мм. рт. ст.

В связи с резкими перепадами атмосферного давления специалисты рекомендовали метеозависимым людям быть внимательными к здоровью. В зоне риска также люди с заболеваниями сердца и сосудов, пишет сетевое издание m24.ru.

26 февраля сообщалось, что в первые дни марта в Москве ожидается мороз до -12 градусов. Как отмечает «Газета.ру», холодный атмосферный фронт, который принесет с собой метели и порывистый ветер, придет на Среднерусскую равнину уже 1 марта.

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