В ОЗХО отклонили предложение России расширить список запрещенных веществ

Страны Запада в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России расширить список запрещенных веществ.

Негативные результаты голосования постпред России в ОЗХО Александр Шульгин объяснил тем, что Соединенные Штаты и их союзники проводят эксперименты над предлагаемыми к запрету веществами.

За инициативу выступили девять стран, против — 20, еще 10 воздержались.