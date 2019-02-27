В ОЗХО отклонили предложение России расширить список запрещенных веществ
Страны Запада в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России расширить список запрещенных веществ.
Негативные результаты голосования постпред России в ОЗХО Александр Шульгин объяснил тем, что Соединенные Штаты и их союзники проводят эксперименты над предлагаемыми к запрету веществами.
За инициативу выступили девять стран, против — 20, еще 10 воздержались.
Страны Запада в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) не поддержали предложение России расширить список запрещенных веществ.
Негативные результаты голосования постпред России в ОЗХО Александр Шульгин объяснил тем, что Соединенные Штаты и их союзники проводят эксперименты над предлагаемыми к запрету веществами.
За инициативу выступили девять стран, против — 20, еще 10 воздержались.