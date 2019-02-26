Международный инженерный чемпионат стартовал в Томске

Команды из 56 лучших технических вузов России и СНГ. Самые передовые технологии и конкретные примеры разработок. В томском политехе стартовал VII сезон Международного инженерного чемпионата.

В этом году мероприятие посвящено теме «Цифровая трансформация». CASE-IN – это техническая олимпиада для студентов и молодых инженеров.

Участники решают конкретную задачу из той или иной сферы производства. В этом году акцент сделали на 6 отраслях: геологоразведка,

горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика.

Чемпионат проходит при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Первенство CASE-IN теперь полноправный участник всероссийского движения. У конкурсантов появилась возможность общения с наставниками из «Лидеров России».

В этом году будет запущен онлайн-этап — для жителей отдалённых районов страны.