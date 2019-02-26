Прямой эфир

Международный инженерный чемпионат стартовал в Томске

0
Выделить главное
вкл
выкл

Команды из 56 лучших технических вузов России и СНГ. Самые передовые технологии и конкретные примеры разработок. В томском политехе стартовал VII сезон Международного инженерного чемпионата.

В этом году мероприятие посвящено теме «Цифровая трансформация». CASE-IN – это техническая олимпиада для студентов и молодых инженеров.

Участники решают конкретную задачу из той или иной сферы производства. В этом году акцент сделали на 6 отраслях: геологоразведка,
горное дело, металлургия, нефтегазовое дело, нефтехимия, электроэнергетика.

Чемпионат проходит при поддержке АНО «Россия – страна возможностей». Первенство CASE-IN теперь полноправный участник всероссийского движения. У конкурсантов появилась возможность общения с наставниками из «Лидеров России». 

В этом году будет запущен онлайн-этап — для жителей отдалённых районов страны.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017