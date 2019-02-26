Запрещающая вход геям пекарня открылась в Кемерово

Пекарня «Хлеб из русской печи от братьев Ипатовых» открылась в центре Кемерово. Вход лицам нетрадиционной сексуальной ориентации в заведение запрещен, говорится на вывеске.

По словам одного из владельцев пекарни, Антона Ипатова, он не слышал ни одного плохого слова в адрес своего заведения. Он отметил, что люди поддерживают инициативу братьев и говорят, что они поступили правильно.

В интернете пекарню сравнили со столичными магазинами бизнесмена Германа Стерлигова, рассказал Ипатов.

«Но я людям объяснил, что мы придерживаемся одинаковых божьих законов. Он также бороду не бреет, постится и не делает определенные вещи. И не только мы это делаем, но и многие люди», — цитирует его телеканал «360».

По мнению владельца пекарни, установленная на входе табличка не дискриминирует никакие слои общества, наоборот, геи провоцируют «нормальных людей» на изменение образа жизни.

«Эти люди на корню подрубают всю систему семейных ценностей. Это от них, я думаю, пошло выражение «пока не нагуляюсь, замуж не выйду», — предположил он.

Хлеб в пекарне братьев Ипатовых стоит 650 рублей. По словам Антона, он не портится, так как готовится из настоящей пшеничной муки, которую сами сотрудники делают на каменных жерновах. Формы для выпечки смазываются настоящим маслом, которое давится на прессе. Оно стоит 600 рублей. Карпатская соль, используемая в рецепте, стоит от 600 рублей. Процесс производства занимает 12–13 часов.

«Хлеб продается три дня, второй и третий день он стоит на уценке (с каждым днем он дешевле на 50 рублей). Его можно кушать и неделю. Но мы его на сухари пускаем или сами съедаем. Это ручной труд и очень тяжелый, поэтому цена дешевле просто не может быть», — цитирует предпринимателя сайт kp.ru.

Православный предприниматель Герман Стерлигов объявил в ноябре 2017 года, что собирается продать сеть своих магазинов «Хлеб и соль» в Москве, и уже закрыл одну из торговых точек. По его словам, представители прокуратуры потребовали убрать из его лавок таблички, на которых было написано, что гомосексуалистам вход в магазин запрещен, в грубой форме. После этого таблички заменили другими с фразой «содомитам вход запрещен». Однако, по утверждению Стерлигова, правоохранительные органы продолжили требовать открытия доступа для этой категории граждан в торговые точки.