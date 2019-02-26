Сильный ветер раскачивает самолёт British Airways в небе над Гибралтаром

Пассажиры рейса Лондон-Гибралтар теперь боятся подниматься в небо.

Предыдущий полёт едва не закончился катастрофой. Очевидцы сняли, как Airbus A320 просто болтает в воздухе. Казалось, что борт развалится или перевернётся.

Но пилоты справились со встречным ветром. Покружив над горами, лайнер ушёл на посадку в испанскую Малагу.