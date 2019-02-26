Мэй сыграла в бильярд с итальянским премьером

Британский премьер Тереза Мэй приняла вызов от итальянского коллеги Джуззэппе Контэ. Главы правительств сразились... на бильярде.

Издание Mail сразу отметило: британский премьер смотрится очень неуверенно на фоне своих предшественников. У Мэй, известной особой «грацией» движений, бильярдный кий в руках тоже держится плохо.

У Конте, наоборот, удар поставлен чётко, правда... он тоже свой шар не закатил.