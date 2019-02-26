В последние годы государство активно взялось за обеление теневого сектора российской экономики. Причины тому вполне понятны. В «сером» секторе вращается довольно значительный объем денежных средств, которые могли бы пополнить бюджет страны. По различным экспертным оценкам, в России доля теневой экономики составляет от 20% до 40% от ВВП. Например, по последним данным Росфинмониторинга, — 20,7 трлн рублей, или примерно 20% ВВП страны (в 2015 году — 23,4 трлн рублей, или 28,1% ВВП). И это без учета криминальной составляющей (незаконный оборот оружия, производство и продажа наркотиков, проституция и т.д.).

МВФ в последний раз оценивало «серый» сектор 158 государств в 2015 году. Тогда фонд заявил о более высоком вкладе теневой экономики России в ВВП — 33,72%. Не берусь обсуждать методику расчета, наверняка именно этим вызваны такие расхождения в оценках, но тем не менее это, безусловно, значительные финансовые объемы. Россия тогда находилась рядом с Нигерией, Венесуэлой и Пакистаном. Уровень же «серого» сектора европейских стран оценивался существенно ниже. Например, во Франции — 11,6%, в Чехии — 10,4%, в Германии — 7,7%. Такое положение, несомненно, может говорить о наличии проблем в отечественной экономике. И даже относительное снижение, по оценкам Росфинмониторинга, за последние три года говорит скорее не об успешном ее регулировании, а о снижении спроса у населения на услуги как официального, так и неофициального секторов.

Притягательность теневой экономической деятельности обусловлена тем, что в современных условиях она, несмотря на существующие риски, способствует удовлетворению практических интересов большого количества рядовых граждан. Для многих людей включенность в «серые» процессы, например по производству товаров, работ или услуг, в качестве их активных участников, в том числе в качестве тех же потребителей продукции — одно из условий выживания. По данным исследований Центра социально-политического мониторинга РАНХиГС, в 2016–2017 годах в некриминальный теневой рынок труда были включены около 30 млн граждан. В это число входят как представители малого предпринимательства и самозанятые граждане, так и наемные работники, получающие полностью или частично зарплату «в конвертах».

Значимую поддержку существованию теневых форм занятости оказывают потребители. По данным того же исследования, каждый второй гражданин регулярно пользуется услугами или работами самостоятельно занятых граждан, оплачивая их неофициально «из рук в руки». Только по 10 наиболее распространенным видам деятельности объем расходов россиян оценивается почти в 5 трлн рублей в год. Подобная кооперация потребителей и непосредственных участников теневого рынка труда создает для государства определенные сложности по выводу последних из тени.

В этом отношении весьма любопытны меры, которые предпринимаются для легализации самозанятых. Так называемые налоговые каникулы, появившиеся пару лет назад, не смогли привлечь работающих на себя встать на учет в Федеральной налоговой службе (ФНС). За два года только около 3 тыс. физических лиц зарегистрировались в качестве самозанятых. Они отчетливо понимали, что по истечении каникул встанет вопрос об их ответственности по выплате налогов с и так небольших доходов.

В 2019 году была предпринята вторая попытка по выводу работающих на себя из тени. Для них появился новый налоговый режим, условия которого действительно привлекательны. Ставки налогов — 4% от прибыли, полученной от физических лиц, и 6% — от юридических. Однако эта привлекательность также играет на руку другим участникам рынка труда — индивидуальным предпринимателям без наемных работников с совокупным годовым доходом менее 2,4 млн рублей. Теперь они могут перейти на новый режим, и им больше не придется оплачивать ежегодные социальные взносы. Это может сократить объем налоговых поступлений в бюджет страны.

Что касается самих самозанятых, в интересах которых осуществляется эксперимент, есть сомнения в их стремлении воспользоваться новым режимом. Кроме минимальной налоговой нагрузки и упрощения взаимодействия с ФНС, они так и не получили необходимых социальных гарантий. Например, пенсионного обеспечения. Период работы на себя, как оказалось, не входит в трудовой стаж, необходимый для формирования будущего пособия по старости. Для этого гражданам необходимо делать добровольные взносы. А в таком случае потребуется увеличение размера налоговых отчислений. Вместе с тем хотелось бы отметить, что всё это пока только предположения, а реальность успешности эксперимента проявится не раньше окончания 2019 года.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что регулирование теневых процессов на современном рынке труда вряд ли приведет к положительным результатам, если не проводить работу с другими асоциальными явлениями, постоянно сопровождающими теневую экономику. В первую очередь речь идет о борьбе с коррупцией. Ведь многие граждане обосновывают свои поступки по уклонению от уплаты налогов именно тем, что можно заплатить «на руки» и ни о чем не переживать.

Автор — директор Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ИОН РАНХиГС

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