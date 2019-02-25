Театр Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Ланового
Театр Вахтангова отменил спектакль «Посвящение Еве» из-за плохого самочувствия народного артиста Василия Ланового. Три дня назад к актеру в театр уже приезжала бригада скорой помощи. Ему поставили диагноз «гипертонический криз».
Театр Вахтангова отменил спектакль «Посвящение Еве» из-за плохого самочувствия народного артиста Василия Ланового. Три дня назад к актеру в театр уже приезжала бригада скорой помощи. Ему поставили диагноз «гипертонический криз».