Прямой эфир

Музыка в строю: ансамбль Александрова поздравил россиян с 23 февраля

Московское выступление коллектива предваряет масштабный концертный тур по Европе
0
Фото: Святослав Мейер
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Коллектив, в минувшем году отметивший свое 90-летие, выступил в Концертном зале имени Чайковского с обновленной программой — 7 из 24 номеров в исполнении нового состава артистов публика услышала впервые.

— Все исполненные нами произведения посвящены героям, которые защищали Россию, порой ценой собственной жизни, совершая подвиги в разных уголках страны. Мы включили в программу концерта не только композиции времен Великой отечественной войны, но и песни о современных воинах, которые стоят на страже мира сегодня, — рассказал «Известиям» начальник ансамбля Геннадий Саченюк.

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, носил характер воспоминания и погрузил в атмосферу исторической хроники. Открыли вечер уже ставшие жемчужинами репертуара песни Александрова «Несокрушимая и легендарная» и «Священная война». Громовые удары литавр, торжественные зовы медных и мощные распевы хора под руководством начальника ансамбля Геннадия Саченюка. На боковых экранах сцены иллюстрировались кадрами времен Великой отечественной войны — прощанием солдат с матерями и женами, картинами боя, оплакиванием погибших…

Инструментально-хоровые фрески сменили сольные размышления героев о судьбе боевых товарищей («Где же вы теперь, друзья-однополчане?»), местах ушедшей юности («Ростов-город»), величии русской земли («Березовые сны»). А тематику Великой отечественной войны — номера, связанные с недавним прошлым и современностью. Например, пластическая зарисовка Хмельницкого «Приглашение к танцу», в которой десять девушек в форме добиваются внимания кавалера-сослуживца. Или вокальный монолог Виктора Федорова «Шестая рота», посвященный подвигу бойцов из 104-го полка гвардейской воздушно-десантной дивизии в Чечне.

В ближайших планах коллектива — расширение географии выступлений и репертуара. В конце марта артисты отправятся в трехнедельный тур по Европе. После старта, запланированного во Дворце «Акрополис» в Ницце, гастроли охватят 20 городов Франции, Бельгии и Швейцарии, а кульминацией станет финальный концерт в Париже.

— Преобладание французских городов в маршруте турне ансамбля неслучайно, — рассказала «Известиям» гендиректор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова. — Именно во Франции в 1937 году прошли первые зарубежные гастроли коллектива, в результате которых он получил гран-при Международной выставки техники и искусства. Мы рады, что традиция выступлений ансамбля Александрова в этой стране продолжится.

Репертуар концертного тура составят не только военно-патриотические композиции, но также классические произведения, народные песни и хореографические номера, отражающие дух русской культуры. В качестве сюрприза ряд сочинений прозвучат на языке принимающих стран.

Легендарный военно-музыкальный коллектив ведет свою историю с октября 1928 года: первый концерт в Центральном доме Красной Армии артисты дали силами мужского вокального октета, двух танцоров, баяниста и чтеца. Сегодня ансамбль Александрова — масштабный музыкально-хореографический коллектив, объединяющий мужской хор, солистов, индивидуальный по составу оркестр и танцевальную труппу.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017