Музыка в строю: ансамбль Александрова поздравил россиян с 23 февраля

Академический ансамбль песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Коллектив, в минувшем году отметивший свое 90-летие, выступил в Концертном зале имени Чайковского с обновленной программой — 7 из 24 номеров в исполнении нового состава артистов публика услышала впервые.

— Все исполненные нами произведения посвящены героям, которые защищали Россию, порой ценой собственной жизни, совершая подвиги в разных уголках страны. Мы включили в программу концерта не только композиции времен Великой отечественной войны, но и песни о современных воинах, которые стоят на страже мира сегодня, — рассказал «Известиям» начальник ансамбля Геннадий Саченюк.

Концерт, посвященный Дню защитника Отечества, носил характер воспоминания и погрузил в атмосферу исторической хроники. Открыли вечер уже ставшие жемчужинами репертуара песни Александрова «Несокрушимая и легендарная» и «Священная война». Громовые удары литавр, торжественные зовы медных и мощные распевы хора под руководством начальника ансамбля Геннадия Саченюка. На боковых экранах сцены иллюстрировались кадрами времен Великой отечественной войны — прощанием солдат с матерями и женами, картинами боя, оплакиванием погибших…

Инструментально-хоровые фрески сменили сольные размышления героев о судьбе боевых товарищей («Где же вы теперь, друзья-однополчане?»), местах ушедшей юности («Ростов-город»), величии русской земли («Березовые сны»). А тематику Великой отечественной войны — номера, связанные с недавним прошлым и современностью. Например, пластическая зарисовка Хмельницкого «Приглашение к танцу», в которой десять девушек в форме добиваются внимания кавалера-сослуживца. Или вокальный монолог Виктора Федорова «Шестая рота», посвященный подвигу бойцов из 104-го полка гвардейской воздушно-десантной дивизии в Чечне.

В ближайших планах коллектива — расширение географии выступлений и репертуара. В конце марта артисты отправятся в трехнедельный тур по Европе. После старта, запланированного во Дворце «Акрополис» в Ницце, гастроли охватят 20 городов Франции, Бельгии и Швейцарии, а кульминацией станет финальный концерт в Париже.

— Преобладание французских городов в маршруте турне ансамбля неслучайно, — рассказала «Известиям» гендиректор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова. — Именно во Франции в 1937 году прошли первые зарубежные гастроли коллектива, в результате которых он получил гран-при Международной выставки техники и искусства. Мы рады, что традиция выступлений ансамбля Александрова в этой стране продолжится.

Репертуар концертного тура составят не только военно-патриотические композиции, но также классические произведения, народные песни и хореографические номера, отражающие дух русской культуры. В качестве сюрприза ряд сочинений прозвучат на языке принимающих стран.

Легендарный военно-музыкальный коллектив ведет свою историю с октября 1928 года: первый концерт в Центральном доме Красной Армии артисты дали силами мужского вокального октета, двух танцоров, баяниста и чтеца. Сегодня ансамбль Александрова — масштабный музыкально-хореографический коллектив, объединяющий мужской хор, солистов, индивидуальный по составу оркестр и танцевальную труппу.