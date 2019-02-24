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Прокатились с ветерком: фестиваль «Battle Сани» в Москве

В столице состоялся конкурс тюбингов
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
23 февраля в столичном парке «Сокольники» прошел VII ежегодный фестиваль необычных санных заездов, приуроченный к Дню защитника Отечества
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Темой нынешнего фестиваля стала «Военная классика»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
На основе обычных надувных тюбингов, или «ватрушек», участники соорудили целые тематические конструкции
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Сани стилизовали под «боевые» машины: танки, корабли, самолеты или даже космические аппараты
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
В битве за лучшие сани участвовали команды от двух до пяти человек
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Конкурсанты приняли участие в серии командных и одиночных спусков
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Перед основным конкурсом все желающие могли поучаствовать в традиционном катании на эмалированных тазах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Для их украшения и оформления организаторы предоставили баллончики с краской
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Участники в стиле викингов стали одними из самых запоминающихся
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Гора «Всепогорка», с которой скатывались участники, работает и зимой, и летом и считается самой длинной в Москве. Длина ее спуска — около 200 м, а высота — почти 14 м
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Жюри оценивало не только оригинальность конструкции, но и дальность «полета», и артистизм участников
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Креативные костюмы, яркий перформанс — участники подготовились заранее и даже прошли регистрацию
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Лучшие наездники и их сани были удостоены специального приза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
За несколько недель до основного конкурса в «Сокольниках» прошли аналогичные детские соревнования для участников от 2 до 12 лет
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