Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

В День защитника Отечества президент РФ Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Каждый год 23 февраля глава государства приезжает в Александровский сад. Здесь захоронен прах неизвестного воина, погибшего в Великую Отечественную войну.