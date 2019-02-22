В России подешевела красная рыба

Больше улов — ниже цена: по сравнению с прошлым годом лососевые подешевели. Стоимость горбуши снизилась на 32% и составляет, в среднем, 130 рублей за 1 кг. Кета подешевела на 13% — до 235 рублей, цена красной икры – 2,3 тыс. рублей, что ниже на 30,3%.

Эксперты: розничная цена тоже «уплывет» вниз, но не больше, чем на 10-20%. В мае-июне ритейлерам нужно продать всю закупленную рыбу, пока не испортилась.