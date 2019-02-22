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Более 15 зданий получили статус объекта культурного наследия в Приамурье

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В Амурской области стало на 17 объектов культурного наследия больше. Новый статус получили 15 зданий и один памятник истории в Благовещенске, а также одно здание в Зее.

В этом году пройдет проверка технического состояние всех новых объектов культурного наследия. С учетом мнения собственника будут составлены планы по ремонтно-реставрационным работам, пишет Амурская служба новостей.

В общей сложности на территории Амурской области насчитывается 632 памятника, которым присвоен статус объекта культурного наследия. Среди выявленных объектов культурного наследия числятся 399 памятников, из них 394 являются археологическими.

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