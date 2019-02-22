Более 15 зданий получили статус объекта культурного наследия в Приамурье

В Амурской области стало на 17 объектов культурного наследия больше. Новый статус получили 15 зданий и один памятник истории в Благовещенске, а также одно здание в Зее.

В этом году пройдет проверка технического состояние всех новых объектов культурного наследия. С учетом мнения собственника будут составлены планы по ремонтно-реставрационным работам, пишет Амурская служба новостей.

В общей сложности на территории Амурской области насчитывается 632 памятника, которым присвоен статус объекта культурного наследия. Среди выявленных объектов культурного наследия числятся 399 памятников, из них 394 являются археологическими.