Лукашенко пригрозил белорусским хоккеистам снизить зарплату за проигрыши

Президент Белоруссии Александр Лукашенко снизит зарплату хоккеистам страны до $500, если они будут проигрывать. Об этом он заявил во время встречи с учащимися и преподавателями Военной академии.

Лукашенко отметил, что власти страны потратили «миллионы долларов» на клуб «Динамо-Минск», передает БЕЛТА. Однако эффекта от вложений не видно.

«Беларуськалий» прекратил их финансировать и правильно сделал — будут банкротами. За что платить? Выиграли — всё рассчитываем, отдаем. Проиграли — $500», — подчеркнул глава государства.

Лукашенко не впервые проявляет недовольство белорусскими хоккеистами. Так, в 2017 году он назвал их зарплаты завышенными.

«Мне говорят: «Ах, мало платим хоккеистам! Они все уедут». Слушайте, кому наш хлам нужен?» — отметил он.