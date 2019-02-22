«Яндекс» начал тестировать публичные чаты в мобильном браузере

Компания «Яндекс» начала тестировать публичные чаты в альфа-версии мобильного приложения «Яндекс.Браузера». Об этом говорится в описании приложения в Google Play.

Отмечается, что во время запуска браузера в приложении появляется пункт «Чаты». При переходе по ссылке автоматически откроется карта с активными чатами, в которых общаются люди, находящиеся поблизости от пользователя. Кроме того, в приложении показывается отдельная графа «Чаты по интересам»: любители собак, геймеры, кулинары, киноманы и другие.

В пресс-службе «Яндекса» заявили RNS, что тестирование публичных чатов пока доступно ограниченному числу пользователей, поскольку специалисты проверяют в экспериментах и другие идеи интеграции в сервисы «Яндекса».

6 февраля сообщалось, что российская компания «Яндекс» решила заняться производством сериалов.