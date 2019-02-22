Во Владимирской области открыли памятник Виталию Чуркину

В деревне Маринкино Владимирской области открыли памятник Виталию Чуркину. Выбор места не случаен — отец дипломата родился и окончил там школу. Скульптура сделана в полный рост из бронзы, в технике «экспрессивной лепки».

Памятник выполнен другом Чуркина, сербским скульптором Драганом Раденовичем.

Виталий Чуркин был постоянным представителем России при ООН.