Из-за низкого качества пасты Nutella во Франции закрыли завод Ferrero

Итальянский производитель кондитерских изделий Ferrero приостановил работу самого крупного завода по производству шоколадно-ореховой пасты Nutella во Франции из-за низкого качества продукта.

Согласно заявлению компании, решение принято в качестве меры предосторожности после того, как два дня назад на предприятии в Нормандии были обнаружены проблемы с одним из компонентов, входящих в состав пасты и батончиков Kinder Buenо.

«На данный момент мы можем заверить, что сложившаяся ситуация не отразилась ни на одном из видов продукции, находящейся в продаже», — говорится в комментарии.

В Ferrero France также отметили, что временное закрытие завода, которое продлится до конца недели, не отразится на поставках клиентам, пишет «Федеральное агентство новостей».

Еще в середине 2017 года министерства сельского хозяйства стран Восточной Европы потребовали от Еврокомиссии принять поправку к законодательству, которая запретит международным компаниям поставлять на общий рынок Евросоюза товары, которые отличаются по составу и качеству в зависимости от региона распространения.

Поводом послужили экспертизы, выявившие ряд нарушений. В частности, оказалось, что качество шоколадной пасты Nutella в разных странах может различаться. Так, в продукции, реализуемой в Германии, оказалось на 10% больше белка.