Вертолет МЧС доставил в Хабаровск больного младенца

В Хабаровск из поселка Солнечного экстренно доставили новорожденного ребенка. Для этого использовали вертолет МИ-8 санавиации МЧС. Младенцу потребовалась срочная эвакуация по жизненным показаниям.

Как рассказали ИА AmurMedia в пресс-службе ГУ МЧС по Хабаровскому краю, заявка на применение авиации для экстренной доставки в краевую столицу поступила 20 февраля. Учитывая состояние пациента, которому несколько дней от роду, для выполнения рейса использовали специальное оборудование – медицинский вертолетный модуль.

Медицинское оборудование позволяет в полете подключить больного к аппарату искусственной вентиляции легких. Также есть возможность проводить на борту реанимационные мероприятия.

Вертолет МЧС с бригадой врачей вылетел в Хабаровск в 11:57, а уже в 17:17 младенца доставили в больницу Хабаровска. Во время полета за его состоянием следили врачи перинатального центра.

Ранее Новосибирская область подключилась к единой всероссийской системе санитарно-авиационной эвакуации. В ближайшее время там построят необходимые посадочные вертолетные площадки для доставки экстренных пациентов в основные клиники региона.