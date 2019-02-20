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Путин призвал избавить бизнес от постоянного нахождения «под статьей»

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Честный бизнес не должен быть подвержен административным и уголовным преследованиям, заявил, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин.

«Нужно внимательно посмотреть на критерии по которым все сотрудники той или иной компании только по факту совместной работы могут попасть под такой квалифицирующий признак, как «группа лиц по предварительному сговору». Но, это вообще-ерунда какая-то, но, к сожалению», — сказал президент.

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