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Путин поручил поддержать многодетные семьи

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Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля заявил, что налоговую нагрузку на семьи необходимо снизить по принципу «больше детей — меньше налогов».

Глава государства напомнил о существовании пакета по поддержке детей, который предусматривает выплаты на первого и на второго ребенка. В среднем выплаты составляют 11 тыс. рублей, на деле сумма зависит от региона.

В 1 июля будут повышены пособия по уходу за детьми с инвалидностью — с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Также российский лидер предложил погасить из федерального бюджета 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семей, в которых рождается третий и последующий ребенок. Эту меру могут ввести задним числом с 1 января 2019 года.

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