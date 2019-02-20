Путин поручил поддержать многодетные семьи

Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию 20 февраля заявил, что налоговую нагрузку на семьи необходимо снизить по принципу «больше детей — меньше налогов».

Глава государства напомнил о существовании пакета по поддержке детей, который предусматривает выплаты на первого и на второго ребенка. В среднем выплаты составляют 11 тыс. рублей, на деле сумма зависит от региона.

В 1 июля будут повышены пособия по уходу за детьми с инвалидностью — с 5,5 тыс. рублей до 10 тыс. рублей.

Также российский лидер предложил погасить из федерального бюджета 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семей, в которых рождается третий и последующий ребенок. Эту меру могут ввести задним числом с 1 января 2019 года.