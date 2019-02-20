Путин поручил увеличить выплаты за детей до двух прожиточных минимумов

Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2020 года увеличить выплаты за первого и второго ребенка до двух прожиточных минимумов.

Сейчас дотации получают семьи с доходом менее 1,5 прожиточных минимумов. Глава государства также подчеркнул, что РФ должна добиться возобновления естественного прироста населения в 2023–2024 годах.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в 15-й раз. На мероприятие аккредитован 761 журналист из российских и зарубежных СМИ.