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Путин предложил программу льгот по ипотеке

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Президент России Владимир Путин поручил правительству и ЦБ страны продумать льготную программу ипотеки для пар с детьми, которая, по его словам, может охватить порядка 600 тыс. семей. Он уточнил, что льгота должна действовать весь срок ипотечного кредита.

Помимо этого, российский лидер предложил погасить из федерального бюджета 450 тыс. рублей из ипотечного кредита семей, в которых рождается третий и последующий ребенок. Эту меру он поручил ввести задним числом — с 1 января 2019 года.

Также он подчеркнул необходимость двигаться в сторону снижения ипотечных ставок сначала до 9%, а затем до 8%.

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