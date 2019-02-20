Дело о гибели матери с ребенком в лифте передали в суд в Симферополе

Пятерым сотрудникам управляющей компании в Симферополе предъявлено обвинение в рамках уголовного дела о гибели женщины и ребенка в лифте. Материалы дела переданы в суд.

По версии следствия, причиной происшествия стало ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей работниками жилищного сервиса. В результате лифт с пассажирами сорвался в жилом доме по улице Балаклавской. Обвинения предъявлены директору управляющей компании, начальнику участка по ремонту и обслуживанию лифтов, главному инженеру и двум электромеханикам. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.

Трагедия произошла в марте 2018 года. При падении лифта погибли женщина и шестимесячный ребенок.