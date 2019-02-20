Разметку на дорогах Воронежа обновят за 123 млн рублей

В Воронеже объявлен электронный аукцион на проведение работ по нанесению разметки на дороги. Начальная стоимость контракта составляет 123 млн рублей.

Работы должны быть проведены за 72 дня более чем на 200 улицах Воронежа. Особое внимание необходимо уделить нанесению разметки пешеходных переходов вблизи школ и детских садов. В качестве заказчика выступает городская дирекция дорожного хозяйства и благоустройства. Победителя торгов назовут 18 марта, пишет ИА «Абирег». По поручению главы города Вадима Кстенина первый этап работ по нанесению разметки должен быть выполнен к 9 мая.

Также мэрия Воронежа ищет подрядчика для ремонта 23 дорог. Начальная стоимость контракта составляет 505 млн рублей.