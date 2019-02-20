Три человека умерли с начала 2019 года от пневмонии в Сызрани

С начала 2019 года в Сызрани от пневмонии умерли три человека. Внебольничная пневмония в настоящий момент диагностирована у 87 жителей города. У большинства течение болезни характеризуется как средней тяжести. В нескольких случаях болезнь приобрела тяжелую форму.

В Самарской области с начала года, по официальным данным, внебольничную пневмонию выявили у 3 тыс. человек. 16 случаев закончились летальным исходом, сообщает НИА «Самара».

Медики отмечают, что причиной осложнений чаще всего становится несвоевременное обращение за медицинской помощью. Специалисты рекомендуют при первых симптомах вирусного заболевания незамедлительно вызывать врача.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области частично приостановили работу школы и детские сады из-за роста случаев заболеваемости пневмонией. За неделю с 4 по 11 февраля заболели 995 человек.