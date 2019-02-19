Кирилл Вышинский встретил 52-летие в СИЗО Херсона. Руководителя портала «РИА Новости Украина» безосновательно обвинили в госизмене. Журналист якобы ездил в Крым и оправдывал воссоединение полуострова с РФ. В день своего рождения Вышинский поблагодарил Владимира Путина за поддержку. Президент РФ назвал арест «преследованием за выполнение профессионального долга». С днем рождения экс-руководителя «РИА Новости Украина» поздравил глава МИД России Сергей Лавров.