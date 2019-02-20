Компания «ПЭК» запустила услугу доставки грузов из Европы в Россию

Заместитель директора транспортной компании «ПЭК» («Первая экспедиционная компания») Вадим Филатов прокомментировал «Известиям» запуск компании по доставке грузов из любого европейского города в любой город России.

«ПЭК» выходит на глобальный уровень, в настоящий момент мы активно развиваем международное направление деятельности компании. Теперь у наших клиентов появилась возможность доставлять товары из Европы с прозрачной тарификацией и гарантированными сроками доставки», — сообщил Филатов.

12 февраля состоялось официальное подписание договора о сотрудничестве между российской транспортной компанией «ПЭК» и немецким грузоперевозчиком Emons Spedition GmbH. С открытием новых направлений и началом работы 140 зарубежных представительств, филиальная сеть российского грузоперевозчика выросла до 327 отделений, обеспечивающих грузовое сообщение по территории Евросоюза и России.

На данный момент новая услуга доступна юридическим лицам, зарегистрированным на территории России. Отправки грузов из ЕС в Россию осуществляются еженедельно, через консолидационный склад в Германии. Помимо транспортировки, «ПЭК» оказывает своим клиентам помощь в оформлении сопроводительных документов и международных транспортных накладных.

Благодаря онлайн-калькулятору на сайте компании клиент может рассчитать стоимость перевозки груза из любой точки Европы в любую точку России.