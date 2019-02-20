Честная жизнь: что происходит на крышах Тель-Авива

В Тель-Авиве — шумном, динамичном, быстро растущем городе — остается всё меньше свободного пространства. В таких условиях горожанину приходится искать и осваивать новые территории. И если на земле для уединения и творчества не хватает воздуха, романтики перебираются ближе к небу и звездам. Музыкант Ияр Семел часто выходит в свой сад на крыше, чтобы поиграть на уде. Вместе с двумя соседями они обустроили экоуголок посреди урбанистического пейзажа — посадили зелень, овощи, фрукты, снабдив их системой автоматического полива