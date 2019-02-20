Честная жизнь: что происходит на крышах Тель-Авива

В Тель-Авиве — шумном, динамичном, быстро растущем городе — остается всё меньше свободного пространства. В таких условиях горожанину приходится искать и осваивать новые территории. И если на земле для уединения и творчества не хватает воздуха, романтики перебираются ближе к небу и звездам. Музыкант Ияр Семел часто выходит в свой сад на крыше, чтобы поиграть на уде. Вместе с двумя соседями они обустроили экоуголок посреди урбанистического пейзажа — посадили зелень, овощи, фрукты, снабдив их системой автоматического полива
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
Мультимедиахудожник Ана Ашури соорудила на крыше мастерскую, где она создает и хранит свои работы
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
На крыше муниципального здания проводятся занятия по йоге
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
Арье и Орна Рамот любуются павлинами, которые часто залетают сюда отдохнуть после кормежки у соседа
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
Эмануэль Коэн разбил на крыше небольшой садик, где любит принимать ежедневный душ, если позволяет погода
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
Инструкторы по рукопашному бою крав-мага Дорон Тургеман и Михаэль Алимелех тренируются на крыше здания, в котором они проводят свои занятия
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
60-летний Александр Флашенберг часто после работы любуется видами на море, которые открываются с его крыши
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
На крыше здания, в котором базируется радио израильских сил обороны, солдаты готовятся к ежедневному построению
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
31-летний художник-любитель Коби Малул пишет урбанистические пейзажи на крыше в центре Тель-Авива
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Фото: REUTERS/Corinna Kern
Хана Уимберли и Эмануэль Коэн часто проводят вечера на крыше, где они поставили несколько кресел, диван и столик. «Это то место, где я чувствую особую связь с городом», — говорит Хана. Этот уголок напоминает ей о детстве — у ее бабушки был такой же
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