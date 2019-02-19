Жители Курил высказались против передачи островов Японии
Территориальные уступки по Курилам недопустимы, заявила Сахалинская областная дума. В ходе опроса жителей островов, проведенного специалистами ВЦИОМ, 96% респондентов выступили за сохранение всех Курил в юрисдикции России.
Территориальные уступки по Курилам недопустимы, заявила Сахалинская областная дума. В ходе опроса жителей островов, проведенного специалистами ВЦИОМ, 96% респондентов выступили за сохранение всех Курил в юрисдикции России.