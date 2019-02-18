Шестилетний мальчик провел ночь в московском парке

В Москве нашли шестилетнего мальчика, который провел всю ночь в парке. Еще одна деталь: на голове у него был пакет, обвязанный скотчем.

Пока в этой истории больше вопросов, чем ответов. Мать в мороз и сильный ветер почему-то решила погулять с ребенком. По словам женщины, сын убежал от нее и пропал из виду. В полицию мама обратилась лишь утром, якобы всю ночь искала ребенка сама. Сегодня мальчика нашли прохожие на 102-м км МКАД.

Мальчик рассказал, что ночевал прямо на снегу — у него переохлаждение и стресс. Сейчас в этой истории разбираются правоохранительные органы. По словам детского омбудсмена Анны Кузнецовой, семья не состояла на учете в органах опеки.