Поезд сошел с рельсов в Швейцарии

В пригороде швейцарского горда Базель сошел с рельсов высокоскоростной поезд, следовавший из Берлина в Интерлакен. Никто не пострадал.

Авария произошла вечером в воскресенье, 17 февраля. В момент инцидента в составе находились по меньшей мере 240 человек, все они были эвакуированы. В настоящее время транспортная полиция устанавливает причины и обстоятельства случившегося, пишет «Газета.ру».

По данным местных СМИ, происшествие практически не повлияло на железнодорожное сообщение с Германией. Пассажиров пострадавшего поезда отправили в пункт назначения на другом общественном транспорте.

17 февраля в канадской провинции Британская Колумбия с рельсов сошли более 30 вагонов товарного поезда. В результате ЧП погибли три человека.