Серию почтовых марок выпустят к юбилею Карелии

Замсекретаря Совета безопасности России Рашид Нургалиев принял участие в совещании в правительстве Карелии. На нем гендиректор АО «Марка» Артем Адибеков предложил к 100-летию республики выпустить серию специальных почтовых марок.

В 2019 году марки будут посвящены 300-летию первого российского курорта «Марциальные воды», также появятся почтовые конверты с видами Преображенской церкви острова Кижи, деревни Кинерма и сюжетами эпоса «Калевала». Об этом сообщает ИА «Карелinform».

На 2020 год намечено изготовление трех марок: специальная марка к 100-летию Республики Карелия, марки с гербом Карелии и с видом острова Валаам. Рашид Нургалиев предложил рассмотреть сюжеты почтовых марок и конвертов с видами поморского села Нюхча, знаменитой горы Воттоваара, карельскими петроглифами.

Карелия образована в 1920 году как Карельская трудовая коммуна, с 1923 года является республикой. Языки, пользующиеся государственной поддержкой: карельский (не является одним из государственных языков республики ввиду отсутствия алфавита на кириллической основе), финский и вепсский.