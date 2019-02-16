Школьники в Севастополе начнут изучать основы религиозных культур

Ученики третьих классов в школах Севастополя будут изучать новый предмет — «Основы религиозных культур и светской этики». Родителям предложат выбрать основы православия, мусульманства, буддизма или иудаизма. Об этом рассказал директор департамента образования Игорь Белозеров.

«Это важная процедура, которая у нас будет сейчас организовываться и проводиться среди учащихся третьих классов начальной школы», — заявил он в эфире гостелеканала «ИКС».

По словам Белозерова, образовательные учреждения не имеют права навязывать только одно из направлений. Как напоминает онлайн-газета «Новый Севастополь», с нового учебного года в списке предметов для пятого класса по всему городу прибавится второй иностранный язык.

В конце января сообщалось, что в школах Омской области ввели занятия по второму иностранному языку. Программа рассчитана на полтора года. Второй иностранный язык будут изучать ученики восьмых классов. По данным правительства региона, самыми популярными в настоящий момент являются немецкий и французский языки.