Во Франции начался чемпионат мира по татуировкам

От персонажей мультиков до исторических сцен — и все на коже. Во Франции стартовал ежегодный чемпионат мира по татуировкам. Сотни поклонников росписи приехали, чтобы терпеть боль ради искусства.

«Забивают» картинки и тексты всем желающим. Симфония жужжащих машинок будет звучать три дня. Париж становится центром татуировок уже девятый раз подряд.