Бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся

Бой завершился, едва успев начаться. Поединок Харитонов – Митрион на турнире Bellator 215 признали несостоявшимся. В самом начале первого раунда американец использовал запрещенный прием.

Российский спортсмен не смог самостоятельно подняться и покинул октагон на носилках. Из-за сильной боли Сергея Харитонова доставили в больницу.

После боя Мэтт Митрион извинился перед соперником, отметив, что очень расстроен. Несмотря на неудачную попытку, россиянин готов к повторному поединку.