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Тимошинина и Беляева победили в синхронных прыжках в воду с вышки

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Российские спортсменки Юлия Тимошинина и Екатерина Беляева победили в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Гран-при в немецком Ростоке.

Россиянки смогли набрать 298,62 балла и стали первыми в турнирной таблице, на второй строчке оказались немецкие спортсменки Елена Вассен и Мария Курьо с результатом 270,39 балла. Тройку лидеров замыкают австралийки Оливия О’Рурк и Бриттани О’Брайен. Их результат составил 263,58 балла, пишет «РИА Новости».

Соревнования завершатся 17 февраля. Ранее в синхронных прыжках с трехметрового трамплина у мужчин россияне Илья Молчанов и Никита Николаев стали вторыми, уступив немецким спортсменам Ларсу Рюдигеру и Патрику Хаусдингу.

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