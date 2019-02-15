Маленький ребенок пострадал в массовом ДТП в Туле

В Туле столкнулись три иномарки. Пострадал мальчик 2017 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Тульской области.

Авария произошла утром в четверг, 14 февраля, на Рязанской улице. Столкнулись Skoda Yetti, Mitsubishi Lancer и Volkswagen Passat. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик 2017 года рождения, пишет газета «Тульские известия».

Отмечается, что в момент аварии он находился в специальном детском удерживающем устройстве. Мальчик получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован.

10 февраля в Тульской области столкнулись Toyota Corolla и Ford Focus. Погиб один человек. Женщина и двое детей шести и восьми лет получили различные травмы и были госпитализированы.