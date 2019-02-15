Крокодил загрыз индонезийца на глазах у испуганного племянника

Крокодил растерзал мужчину на глазах у шокированного племянника в Малайзии. Об этом написал британский таблоид Daily Mail 14 февраля.

Гражданин Индонезии Мух Тахир Маид Сиам отправился вместе со своим 24-летним родственником Мухаммадом Арфианом Эффенди охотится на крабов на реке в малазийском штате Саравак на острове Калимантан. Во время охоты 40-летний Сиам внезапно исчез под водой. Его испуганный племянник видел, как мужчина в какой-то момент всплыл на поверхность, но позже снова погрузился в пучину.

«(Племянник. — Ред.), оглядываясь вокруг, увидел голову своего дяди перед тем, как она вновь ушла под воду», — рассказал представитель местной полиции.

Позже спасатели обнаружили тело со следами укусов. Следователи заключили, что мужчина погиб после нападения гребнистого крокодила. Как отмечает издание, в последние годы в этой области произошло еще несколько инцидентов с нападением таких рептилий. В связи с этим местные власти поощряют охоту на крокодилов в надежде, что это поможет снизить число атак.

В мире насчитывается около 23 видов крокодилов, самым большим среди них является гребнистый крокодил. Он встречается в теплых водах Австралии, Индонезии, Индии, на Филиппинах. Длина тела самцов может достигать 7 м. Они являются самыми опасными для человека. Рептилия может спокойно выплывать в открытый океан и находиться там около месяца, преодолевая до 1 тыс. км.

5 февраля сообщалось, что жители австралийского города Таунсвилл начали встречать на улицах крокодилов после наводнения, которое началось из-за продолжительных дождей.