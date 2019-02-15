Прямой эфир

Крокодил загрыз индонезийца на глазах у испуганного племянника

0
Фото: Pixabay
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Крокодил растерзал мужчину на глазах у шокированного племянника в Малайзии. Об этом написал британский таблоид Daily Mail 14 февраля.

Гражданин Индонезии Мух Тахир Маид Сиам отправился вместе со своим 24-летним родственником Мухаммадом Арфианом Эффенди охотится на крабов на реке в малазийском штате Саравак на острове Калимантан. Во время охоты 40-летний Сиам внезапно исчез под водой. Его испуганный племянник видел, как мужчина в какой-то момент всплыл на поверхность, но позже снова погрузился в пучину.

«(Племянник. — Ред.), оглядываясь вокруг, увидел голову своего дяди перед тем, как она вновь ушла под воду», — рассказал представитель местной полиции.

Позже спасатели обнаружили тело со следами укусов. Следователи заключили, что мужчина погиб после нападения гребнистого крокодила. Как отмечает издание, в последние годы в этой области произошло еще несколько инцидентов с нападением таких рептилий. В связи с этим местные власти поощряют охоту на крокодилов в надежде, что это поможет снизить число атак.

В мире насчитывается около 23 видов крокодилов, самым большим среди них является гребнистый крокодил. Он встречается в теплых водах Австралии, Индонезии, Индии, на Филиппинах. Длина тела самцов может достигать 7 м. Они являются самыми опасными для человека. Рептилия может спокойно выплывать в открытый океан и находиться там около месяца, преодолевая до 1 тыс. км.

5 февраля сообщалось, что жители австралийского города Таунсвилл начали встречать на улицах крокодилов после наводнения, которое началось из-за продолжительных дождей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Индонезии крокодил съел женщину-ученого
Турист сел на пятиметрового крокодила в Австралии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017