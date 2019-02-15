Медики начали подготовку к паводку в Пензенской области

Медицинские службы Пензенской области приняли участие в учениях по поисково-спасательным работам в воде. Врачи готовятся к наступлению весеннего паводка.

Учения проходили в районе острова Пески. В ходе тактико-специальных учений специалисты отрабатывали проведение поисково-спасательных работ в воде. В мероприятии участвовали сотрудники центра медицины катастроф и областной станции скорой помощи, пишет ИА «Пенза-пресс».

Медработники отрабатывали оказание помощи пострадавшим при половодье, а также взаимодействие с другими экстренными службами.

Ранее сообщалось, что власти Волгоградской области начали подготовку к весеннему паводку. Синоптики ожидают, что он станет сильнейшим за последние 50 лет из-за сильных зимних снегопадов.