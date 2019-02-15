Снявшего клип с Канье Уэстом рэпера заподозрили в убийстве двух человек

Американского рэпера Джамела Димонса, выступающего под псевдонимом YNW Melly, арестовали по подозрению в убийстве двух его друзей, начинающих хип-хоп исполнителей YNW Juvy и YNW Sakchaser.

Артисты погибли от огнестрельных ранений во Флориде в октябре 2018 года.

Помимо Димонса в убийстве подозревают его приятеля Кортлена Генри. По мнению полицейских, подозреваемые попытались замаскировать убийство под криминальный конфликт, пишет The Sun.

YNW Melly — 19-летний американский рэпер, у которого в совокупности около 2 млн подписчиков на YouTube и в Instagram. Его клип на песню Murder On My Mind набрал 88 млн просмотров. Также музыкант выпустил клип с рэпером Канье Уэстом под названием Mixed Personalities.

В начале февраля американский рэпер Даниэль Эрнандес, выступающий под псевдонимом 6ix9ine и Tekashi69, признал себя виновным по девяти пунктам обвинения, среди которых — участие в вооруженной банде, применение огнестрельного оружия и торговля наркотиками.