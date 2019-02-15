Жатайскую судоверфь начнут строить в Якутии этой весной

Около 750 рабочих мест будет создано при строительстве Жатайской судоверфи в Якутии, начало которого ожидается весной 2019 года, сообщила 14 февраля в интервью ТАСС на Российском инвестиционном форуме в Сочи министр экономики региона Майя Данилова.

Проект позволит обновить устаревший флот Ленского объединенного речного пароходства, обеспечивающего завоз грузов в арктические районы. В частности, будет создано около 10 речных судов. Предприятие введут в эксплуатацию к концу 2021 года, передает ИА SakhaNews.

Напомним, власти Якутии планируют расширить границы территории опережающего развития (ТОР) «Индустриальный парк «Кангалассы» на акционерное общество «Жатайская судоверфь». Заявку отправят в Минвостокразвития РФ в I квартале этого года. Республика получит на строительство судоверфи 4,2 млрд рублей из федеральной казны.