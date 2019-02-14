Сколько стоит День влюбленных в разных странах мира?
Кто 14 февраля будет выставлять фото букетов в соцсети, а кто — грустить у окна?
По данным ВЦИОМ вторых половинок в День влюблённых поздравят 55% российских мужчин. В топе подарков: ювелирные украшения,
цветы и парфюмерия.
А 36% мужчин считают, что путь к сердцу любимой лежит через желудок и делают ставку на еду.
Большинство россиян тратят на подарки к Валентинову дню 1-3 тыс. рублей. В столице сюрприз обходится дороже — в районе 7 тыс. рублей. А вот парижане не готовы тратить большие суммы на безделушки. В городе любви и романтики считают, что лучше дарить впечатления и положительные эмоции.
Кто 14 февраля будет выставлять фото букетов в соцсети, а кто — грустить у окна?
По данным ВЦИОМ вторых половинок в День влюблённых поздравят 55% российских мужчин. В топе подарков: ювелирные украшения,
цветы и парфюмерия.
А 36% мужчин считают, что путь к сердцу любимой лежит через желудок и делают ставку на еду.
Большинство россиян тратят на подарки к Валентинову дню 1-3 тыс. рублей. В столице сюрприз обходится дороже — в районе 7 тыс. рублей. А вот парижане не готовы тратить большие суммы на безделушки. В городе любви и романтики считают, что лучше дарить впечатления и положительные эмоции.