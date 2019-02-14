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Профессиональных нянь начнут готовить в Башкортостане

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Правительство Башкортостана подписало соглашение с организацией «Социальная сеть добровольческих инициатив «СоСеДИ». Сотрудничество направлено на реализацию проекта «Профессиональные няни — детям».

В рамках соглашения в республике будет создан центр профессиональной подготовки и сертификации нянь. Он будет заниматься подбором, обучением и организацией стажировок для нянь. Об этом пишет «МедиаКорСеть».

Ранее сообщалось, что в Одессе пьяная няня избила годовалого ребенка. По словам мамы пострадавшего, у малыша рот был в крови, на левой стороне лица возникли гематомы. Прибывшие на место сотрудники полиции зафиксировали побои и задержали няню.

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