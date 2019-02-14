Здравие жевали: суворовцы могли заразиться эхинококкозом через насвай
«Известия» узнали возможную причину заражения ульяновских суворовцев эхинококкозом. Одна из версий следствия: курсанты употребляли насвай. В составе некурительного табачного продукта — экскременты животных.
В больнице находятся 33 курсанта, половине из них требуется операция. Паразитов обнаружили в легких, печени, поджелудочной, мозге, глазах и селезенке.
«Известия» узнали возможную причину заражения ульяновских суворовцев эхинококкозом. Одна из версий следствия: курсанты употребляли насвай. В составе некурительного табачного продукта — экскременты животных.
В больнице находятся 33 курсанта, половине из них требуется операция. Паразитов обнаружили в легких, печени, поджелудочной, мозге, глазах и селезенке.