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Здравие жевали: суворовцы могли заразиться эхинококкозом через насвай

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«Известия» узнали возможную причину заражения ульяновских суворовцев эхинококкозом. Одна из версий следствия: курсанты употребляли насвай. В составе некурительного табачного продукта — экскременты животных. 

В больнице находятся 33 курсанта, половине из них требуется операция. Паразитов обнаружили в легких, печени, поджелудочной, мозге, глазах и селезенке. 

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