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В США изобрели назальный спрей от депрессии

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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Американская компания Johnson & Johnson разработала назальный спрей для лечения клинической депрессии у пациентов с суицидальными наклонностями. Независимый экспертный совет Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) уже рекомендовал зарегистрировать данное лекарство на территории страны, пишет Reuters.

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По данным издания, главное действующее вещество данной разработки — эскетамин (esketamine). В случае, если спрей будет одобрен, он станет первым за 50 лет антидепрессантом с новым принципом действия. При этом, по словам экспертов, у данного препарата есть ряд побочных явлений — повышенный риск седативного эффекта, расстройств психической деятельности, повышения артериального давления.

4 февраля стало известно, что слишкoм долгoе наxождение в социальных сетях мoжет привeсти к формированию неправильной самооценки, фрустрации и депрессии. Было отмечено, что люди начинают сравнивать себя со сверхуспешными образами других пользователей, в результате чего это «усиливает их страхи».

В качестве профилактики депрессии специалисты рекомендуют употреблять в пищу грецкие орехи. Выяснилось, что у людей, употреблявших от 24 граммов орехов в день, депрессия встречалась на 26% реже, чем у тех, кто орехи не ел или ел в минимальном количестве.

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